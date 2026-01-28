衆院選の期日前投票は２８日から始まる。ただ準備期間の短かさから、２８日までに「投票所入場券」を全世帯に届けることができる自治体は、山形県内３５市町村のうち１０町村にとどまることが読売新聞の取材で分かった。期日前投票は入場券がなくても投票できることから、県選挙管理委員会では積極的な投票を呼びかけている。異例の短期決戦に各自治体の選管が準備に追われる中、入場券の配達が間に合う見込みの自治体は県内１