ソフトバンクからドラフト１位指名を受けた米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（２０）が２８日、オンライン会見を行った。ハードスケジュールを明かし、現時点での思いを語った。時差１７時間のアメリカでカツカツのスケジュールの中、２１時からオンライン会見に応じた。この日は８時から活動スタート。ウエートなどを行い、２つの授業を受けて１５時から野球部の全体練習開始。１８時半まで行い、その後２０時に個人の