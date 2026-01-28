28日朝、湯沢市で火事があり住宅3棟を焼きました。けがをした人はいませんでした。湯沢警察署の調べによりますと、火が出たのは、湯沢市表町三丁目の77歳の男性の住宅です。午前9時半ごろ出火し、火は約2時間半後に消し止められましたが、火元の木造総2階建ての住宅1棟を全焼したほか、隣の木造一部2階建ての住宅2棟の一部を焼きました。この火事でけがをした人はいませんでした。近くで除雪作業をしていた人が火元の家から白煙が