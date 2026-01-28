JR北海道の終電繰り上げに伴い、新千歳空港から大谷地バスターミナルへのバスの緊急運行を1月28日・29日夜に実施する。北海道エアポートとバス事業者との協定に基づき、北海道エアポートが貸し切ったバスを臨時の有料乗合バスに変更して運行する。初の実施となる。時刻表はなく、満席になり次第、順次出発する。運賃は1,200円で現金のみ取り扱う。大谷地バスターミナルからは、地下鉄東西線で札幌中心部へアクセスできる。札幌方面