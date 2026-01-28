元テレビ東京プロデューサーの佐久間宣行氏（50）と、同氏が総合プロデュースするアイドルグループ「DRAW♡ME」が28日、都内で、「NOBROCK FES 2026〜夢を語ったら叶っちゃった夜〜」記者発表会に出席した。同フェスは2月3日、パシフィコ横浜国立大ホールで開催。佐久間氏が手がけるYouTubeチャンネル「NOBROCK TV」に出演した森脇梨々夏（23）の「1日限定でアイドルをやりたい」という発言をきっかけにグループを結成、“夢