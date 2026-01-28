玄光社は、「特撮アーカイブ ウルトラマン80」(A4判・160頁、3,520円)を1月28日に発売する。同書籍は、第3期ウルトラマンシリーズの2作目として1980年に制作された『ウルトラマン80』の特撮ビジュアルを満載した特撮アーカイブシリーズ第2弾。なお、同社ECサイト「GENKOSHA STORE」にて、ブロマイド5枚1セットがつく特装版「特撮アーカイブ ウルトラマン80」(4,520円)を先着100名様に販売。発送は2月中旬。1975年に放送終了した『