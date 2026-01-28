ウッディな外観のRyzen向けAeroマザーGIGABYTEの「X870E Aero X3D Wood」は、木目調パネルがオシャレなAMD X870Eチップセット搭載マザーボード。近年増加している木材使用のPCケースなどと相性が良いだろう。ワンクリックで性能を向上できる「X3Dターボ・モード2.0」を搭載。デュアルUSB4タイプC、デュアル5GbE、M.2スロット×4等、インタフェースも強力だ。価格は67,000円前後。GIGABYTEの「X870E Aero X3D Wood」。プレミアムレ