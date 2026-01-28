第一屋製パンは、ハートとの共同企画として、2月1日より放送をスタートする『名探偵プリキュア!』とのコラボ商品を、放送スタート同日の2月1日より発売する。2月1日からは、キュアアンサーたちがパッケージにデザインされた「ミルククリームパン」と「メロンパン」の2品を発売。販売地域は関東・中部・関西・中国・四国地区。翌月以降も継続して商品を発売する。本商品には、昨年よりサイズが一回り大きくなったキラキラしたシール