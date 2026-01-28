【モデルプレス＝2026/01/28】タレントの板野友美が1月27日、自身のInstagramを更新。タイツを合わせた冬らしいコーディネート姿を公開し、注目を集めている。【写真】34歳元AKB「小顔際立ってる」話題のミニスカタイツ美脚ショット◆板野友美、冬コーデで際立つ脚線美板野は「ここ4日くらい寒すぎを通り越して凍ってました」「でも、ミニを履きたい気分」とつづり、ファーコートにミニスカート、タイツを合わせた冬らしい私服ショ