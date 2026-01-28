大衆酒場チェーン「庄や」などを展開する大庄は、2月1日(日)から、兵庫県産の生牡蠣1個を税込100円で提供する『生牡蠣破格値』イベントを期間限定で開催する。対象店舗は、「庄や」「満天酒場」「大庄水産」「呑兵衛」「やる気酒場」の計162店舗(一部フランチャイズ店舗を除く)。期間は、2月28日(土)までの1カ月間。同イベントは2025年2月に初開催し、SNSなどで「神企画」「激安すぎ」「100円とは思えない」といった反響を得た、話