【ハセガワ：4月の飛行機モデル新製品】 1月28日 公開 ハセガワは、4月の飛行機モデル新製品情報を1月28日に公開した。 発売予定商品には「メッサーシュミット Me262A-1a “第7戦闘航空団”」や「三菱 キ67 四式重爆撃機 飛龍 “飛行第7戦隊”」などがラインナップ。 その他、「F-35 ライトニングII（B型） “航空自衛隊 新田原スペシャル 2025”」、「MV-22B オスプレイ “VMM-3