バレンタインの季節に、Heatherからとびきり甘いニュースが到着。チョコレートブランドPhillychocolateとタッグを組んだ、心ときめく限定コラボが登場します。ファッションとスイーツが出会った今回の企画は、見た目の可愛さはもちろん、身に着けるだけで気分が高まるラインナップ。特別な日を、自分らしく楽しみたい女の子にぴったりのコレクションです♡ リボン×チョコの最強コンビ 今回のコラボで