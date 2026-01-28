元阪神監督の矢野燿大氏（57）が、古田敦也氏（60）のYouTube「フルタの方程式」に出演。DeNA・牧秀悟内野手（27）が日本代表に欠かせない存在である理由を説明した。監督経験のある古田氏、高津臣吾氏、真中満氏の4人で、WBC日本代表を想定しながらドラフト形式で「現役最強チーム」を選ぶ企画。矢野氏は1巡目のドジャース・山本由伸、2巡目のブルージェイズ・岡本和真に続いて3巡目で牧を指名した。まず評価したのは右打