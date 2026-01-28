「素人は黙っとれ（車には乗らん）」【写真】「車には乗らん」SAで、断固として乗車拒否する犬さんこんなポストをされたのはムイ（@mui_husky）さん。投稿された写真には、旅行の道中で立ち寄った高速道路のSAで、車に戻ることを全力で拒否するシベリアンハスキー・ムイくんの姿が写っています。どっしりと座り込み、強い意志を感じさせる表情からは「まだ遊ぶ！」という無言の主張がひしひしと伝わってきます。「意思が強すぎて笑