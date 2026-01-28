広東省の孟凡利（モン・ファンリー）省長は26日に開幕した広東省第14期人民代表大会第5回会議で政府活動報告を行い、「第14次五カ年計画（2021-25年）」期間に粤港澳大湾区（広州、仏山、肇慶、深セン、東莞、恵州、珠海、中山、江門の9市と香港、マカオ両特別行政区によって構成される都市クラスター）の建設がさらに推進され、25年の経済規模は15兆元（約330兆円）を突破する見込みだ」と述べた。広東省、マカオ、香港の3エリア