中国ジャイアントパンダ保護研究センターが明らかにしたところによると、1月28日午前1時、東京の上野動物園で暮らしていたジャイアントパンダの「シャオシャオ（暁暁）」と「レイレイ（蕾蕾）」が成都天府国際空港に到着し、午前6時に同センター雅安基地に無事入居し、隔離検疫を受けるとのことです。 「シャオシャオ」と「レイレイ」は2021年6月、上野動物園で生まれました。2011年2月、パンダの「リーリー（比力）」と「シンシン