CORTISの1st EP『COLOR OUTSIDE THE LINES』のイントロ曲「GO!」が、バスケットボールゲーム『NBA 2K26』シーズン4のオリジナルサウンドトラックに選ばれた。 （関連：BE:FIRST、「I Want You Back」がつなぐ新たな縁ENHYPENやCORTIS、大先輩とのコラボも話題に） 今回の起用は、同ゲーム側からの提案により実現。NBA（全米バスケットボール協会）の公式ライセンスを活用した同シリー