全日本軟式野球連盟は「思い出の監督」エピソードを1月31日までSNSで募集全日本軟式野球連盟（全軟連）は少年野球・学童野球の指導者のあり方を考えるSNSキャンペーン「#思い出の監督」を実施中。監督にまつわるエピソードを1月31日まで募集している。子どもたちの個性を引き出せる「グッドコーチ像」を広めることが狙いだ。このキャンペーンは1月15日にスタート。少年野球・学童野球を経験したすべての選手から、「思い出の監