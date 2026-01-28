タレントの北斗晶が26日に自身のアメブロを更新。演歌歌手の坂本冬美のデビュー40周年記念コンサートを訪れ、本人と対面した際のエピソードをつづった。【映像】北斗晶、初孫・寿々ちゃんと自宅で過ごす日常を公開この日、北斗は「なんと〜 今日は我が家の近く 埼玉県越谷市に坂本冬美ちゃんがデビュー40周年記念コンサートで来てくれました〜」と報告。続けて、「次男が80年代とかの歌が大好きで 冬美ちゃんの歌は、うちの中