大阪府警本部大阪府吹田市の「関西大学幼稚園」に男が侵入した事件で、建造物侵入容疑で現行犯逮捕された住所、職業不詳の男（34）が「大麻を使用していた」という趣旨の供述をしていることが28日、府警への取材で分かった。府警は大麻使用の有無や、侵入の経緯を調べる。その後の捜査で、男に羽交い締めにされた50代の女性職員が、首などに擦り傷を負ったとみられることも判明した。府警によると27日、庭で園児や職員が遊ん