東京証券取引所28日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続伸した。午前は外国為替市場での円高ドル安傾向が嫌気され、輸出関連企業を中心に売りが優勢となった。その後は人工知能（AI）や半導体関連の株が買われ、上昇に転じた。終値は前日比25円17銭高の5万3358円17銭。東証株価指数（TOPIX）は28.10ポイント安の3535.49。出来高は約23億1015万株だった。