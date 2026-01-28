日本新聞協会は28日、新聞やインターネットといったメディアへの読者の接触状況を調べる「新聞オーディエンス調査365」の2025年12月分の結果を発表した。不安定な国際情勢や政府の26年度当初予算案に関する報道に関心が集まった。新聞記事が最も読まれたのは22日で、中東やウクライナ、東南アジアなどの情勢を報じた記事が注目された。2番目は29日。1年間のニュースを振り返る特集や年末年始のイベント告知が読まれ「帰省した