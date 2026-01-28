２２日に肺炎のため亡くなった将棋棋士・加藤一二三さん（享年８６）の葬儀ミサ、告別式が２８日、東京・千代田区の「カトリック麹町聖イグナチオ教会」で行われた。体調不良で休場中の渡辺明九段、藤井聡太六冠の師匠・杉本昌隆八段も参列した。藤井、日本将棋連盟会長の清水市代女流七段は花を贈っている。◆主な参列者（５０音順、敬称略）糸谷哲郎、北尾まどか、佐藤天彦、佐藤康光、杉本昌隆、瀬川晶司、谷川浩司、中