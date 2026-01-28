ＮＨＫの新会長に２５日付で就任した井上樹彦（たつひこ）氏が２８日、東京・渋谷の同局で就任会見を行った。内部出身者の会長としては１８年ぶり。「従来の前提にとらわれず、発想を転換して柔軟かつ俊敏に行動できる組織へと進化していかなければならない」と抱負を語った。２６日には全職員に向けて「１つのチームとして難題に総力戦で挑む、という思いを私自身の言葉で伝えた」と明かした。その上で「ＮＨＫグループ全体