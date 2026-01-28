フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝の生ワイド「武田砂鉄ラジオマガジン」（文化放送）。1月28日（水）8時台のコーナー「ラジマガコラム」では、水曜前半レギュラーの組織開発コンサルタント・勅使川原真衣が先日明るみになった外資系大手生命保険会社の詐取事件の対応について語った。 勅使川原真衣「先ほど冒頭のニュースでも扱いましたけども、外資系生命保険会社大手の巨額