ＮＨＫの新しい副会長に２５日付で就任した山名啓雄氏が２８日、東京・渋谷の同局で会見を行った。山名氏は東大卒業後、１９８９年に入局。歌謡・演芸番組のディレクターや松山放送局での勤務などを経て、２０２２年からメディア総局長を務めた。任期は３年で「井上（樹彦）会長をしっかりお支えしたい。去年は放送１００年だったが、次の１００年も視聴者の皆様にＮＨＫがあってよかったと感じていただけるように努める」と