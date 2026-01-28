昨秋にソフトバンクからドラフト１位で指名されたスタンフォード大・佐々木麟太郎内野手（２０）が２８日、オンラインで取材に応じ、憧れのメジャーへの思いや、岩手・花巻東高ＯＢでメジャーで活躍する偉大な先輩２人の存在についても言及した。昨年末には帰省した際に岩手・花巻東高ＯＢでエンゼルスの菊池雄星投手と再会しており、「雄星さんにも貴重なお時間をいただいて、お会いさせていただき、お話しさせていただいた。