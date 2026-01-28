濱野さんのオリジナルフレーム切手110円切手×10枚で1700円 香川県出身の国際的な芸術家、濱野年宏さんの作品がオリジナルのフレーム切手になりました。 濱野年宏さんは高松市出身で、環境芸術として絵画や彫刻など多くの作品を手がけ、フランスの芸術文化勲章などを受賞しています。 濱野さんの作品「茶室・桂離宮」がユネスコ世界芸術作品遺産の認定を受けたことを記念して、日本郵便四国支社が発