【ユーロ圏】 ドイツGfK消費者信頼感調査（2月）16:00 予想-25.7前回-26.9 【インド】 鉱工業生産指数（12月）19:30 予想6.1%前回6.7%（前年比) 【米国】 MBA住宅ローン申請指数（01/17 - 01/23）21:00 予想N/A前回14.1%（前週比) FRB政策金利(FOMC)（1月）29日4:00 予想3.75%前回3.75%（上限金利) 予想3.5%前回3.5%（下限金利) 【カナダ】 カナダ中銀政策金利