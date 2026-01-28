テクニカルポイント 豪ドル/ドル、上昇トレンド強まる、買われ過ぎゾーン入り 0.6995現値 0.6966ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 0.6893エンベロープ1%上限（10日間） 0.6846一目均衡表・転換線 0.6842一目均衡表・基準線 0.682510日移動平均 0.675821日移動平均 0.6757エンベロープ1%下限（10日間） 0.6613一目均衡表・雲（上限） 0.6612100日移動平均 0.6570