ドル円は前日の下げの反動高の後、戻りは一服＝東京為替概況 ドル円は前日の海外市場で152.10近辺まで下落した後、東京市場では行き過ぎた下げに対する警戒感から戻りを試す展開となり、153.07まで上昇した。戻りが一服した後は152.50近辺まで軟化した。152円台半ばでは底堅く、終盤にかけて152.70付近まで強含んだ。 クロス円も似たような動きとなった。クロス円は午前中に183.57近辺まで上昇した後は、売りに押さ