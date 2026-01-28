ミラノ・コルティナ五輪女子スキージャンプ日本代表の郄梨沙羅選手が28日、W杯ヴィリンゲン大会出場のためドイツへ出発。その出国前にインタビューに応じました。「札幌大会での課題を生かしていい方向に持っていけたら」と現在の心境を口にした郄梨選手。課題だったテレマークに関しては、「日本大会で点数が安定して出るようになってきた。昨年から取り組んできたトレーニングがようやくつながり始めたなという感覚