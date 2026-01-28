「ＪＥＳＣＯカップ・平和島劇場開設１６周年記念」（２９日開幕、平和島）百武翔（３３）＝佐賀・１１４期・Ａ２＝が素性抜群の５６号機を獲得した。２８日のスタート特訓後は「まだペラとか何も見ていないけど、行き足はいい感じですね。行き足の延長で伸びも少し良さそうでした」と早くも手応えをつかんでいた。２９日の初日を見据えては「少し回り過ぎな感じはあるけど、また乗ってみて考えます」と慎重に臨む姿勢。「前