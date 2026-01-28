女子ゴルファー脇元華が２８日、インスタグラムを更新。ソフトバンク・柳田悠岐外野手との合同自主トレを打ち上げたことを報告した。毎年１月、柳田組のもとで練習を積んでいる脇元。日本ハム・清宮幸太郎、ロッテ・安田尚憲らに混ざり「ギーさんの自主トレ、約３週間無事に終わりました。皆さんお世話になりました！」と感謝を伝えた。昨季は悲願のツアー初勝利を挙げ、柳田からも祝福を受けた。さらなる飛躍を目指す脇元は