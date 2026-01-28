FC琉球は28日、J2・J3百年構想リーグのキャプテンをDF鈴木順也が務めることを発表した。鈴木はクラブを通じ、「新チームのキャプテンを務めさせていただくことになりました。自分自身初めての経験ですが、ピッチ内外で先頭に立ち、J2昇格の為に百年構想リーグに本気で向き合っていきます。そしてこれまで以上に沖縄の皆さんに愛され、応援されるクラブになれるよう、努力します。特別シーズンもよろしくお願いいたします」とコ