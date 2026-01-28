北海道コンサドーレ札幌は28日、パトゥム・ユナイテッドFWティラパット・プルートン(18)が期限付き移籍加入することをクラブ間で合意したことを発表した。なお、背番号は19となり、移籍期間は26年2月1日〜6月30日まで。今後は日本で正式契約が結ばれる予定のようだ。クラブによると、プルートンは24年12月にタイ・バンコクで開催された「Consadole Attacker Search powered by MIZUNO」のプロジェクトで優秀選手に選出され、20