SC相模原は28日、14日にFW佐々木快に第二子となる次女が誕生したことを発表した。佐々木はクラブを通じ、「私事で恐縮ではございますが、 この度、1月14日に第二子となる次女が誕生いたしました。命がけで出産してくれた妻、 また、里帰り出産にあたり妻を支え、併せて長女の世話をしてくれた妻の親族に、心より感謝しております。二児の父となり、これまで以上に責任と自覚を持ち、頑張って結果を出していきたいと思います」