鹿島アントラーズは28日、J1百年構想リーグのキャプテンに3シーズン連続でMF柴崎岳が就任したことを発表した。また、副キャプテンをDF植田直通、FW鈴木優磨、MF知念慶、DF関川郁万の4選手、選手会長をGK早川友基が務めることが併せて発表されている。