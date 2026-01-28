寝不足祟って失神したらしくって▶▶この作品を最初から読む出版社の編集部で働く眠里美遥（ねむりみはる）は、真面目で不器用な性格。そして実は「はんぶん夢魔」という稀有な属性の持ち主。過去のトラウマのせいで、人の夢に入って操ることができる能力を忌み嫌い、「人」として生きているのです。そんなある日、尊敬する先輩・小早川が不眠で悩んでいることを知った眠里。助けたい気持ちと、能力を使うことへの恐怖―