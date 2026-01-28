クレオ [東証Ｓ] が1月28日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比20.6％増の6.9億円に伸びたが、通期計画の11.6億円に対する進捗率は59.7％となり、5年平均の57.7％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比19.3％減の4.6億円に減る計算になる。 直近3ヵ月