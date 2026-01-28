アスクル [東証Ｐ] が1月28日大引け後(15:30)に決算を発表。26年5月期第2四半期累計(6-11月)の連結経常損益は38.1億円の赤字(前年同期は59.2億円の黒字)に転落した。 併せて、従来の通期業績予想(連結経常利益は105億円)を取り下げ、未定に変更した。 同時に、従来38円を計画していた今期の年間配当を未定に変更した。 直近3ヵ月の実績である9-11月期(2Q)の連結経常損益は47.5億円の赤字(前年同期は34.1億円の黒字