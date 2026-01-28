ＧＭＯフィナンシャルホールディングス [東証Ｓ] が1月28日大引け後(15:31)に非開示だった業績見通しを発表。25年12月期の業績予想は連結経常利益が前の期比80.9％増の152億円に拡大する見通しと発表した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 営業収益は、証券・FX事業において2025年後半のボラティリティの低下等の相場環境を受けた店頭FX収益の減少、積極的な顧客還元施策によるCFD収益の減少