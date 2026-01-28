28日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数355、値下がり銘柄数1093と、値下がりが優勢だった。 個別では住石ホールディングス、テクニスコ、ジェイテックコーポレーション、ケミプロ化成、マイポックスなど7銘柄がストップ高。アテクト、藤倉化成、ロブテックス、和井田製作所、アクセスグループ・ホールディングスは一時ストップ高と値を飛ばした。技研ホールディング