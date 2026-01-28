28日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ153395 8.4 48110 ２. 純銀信託 50972 -48.5 58300 ３. 純金信託 3855743.5 24890 ４. 日経Ｄインバ 1993033.75143