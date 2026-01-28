28日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数140、値下がり銘柄数440と、値下がりが優勢だった。 個別ではコラボス、マクアケ、中村超硬、イーディーピーがストップ高。ＳＡＡＦホールディングス、ティーケーピー、ジェイック、キューブ、アイ・パートナーズフィナンシャルは昨年来高値を更新。窪田製薬ホールディングス、クラスターテク