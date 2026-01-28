キヤノンマーケティングジャパン [東証Ｐ] が1月28日大引け後(15:30)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期比10.0％増の598億円になり、26年12月期も前期比1.4％増の607億円に伸びを見込み、6期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収、8期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を160円→170円(前の期は140円)に増額し、今期は90円とし、3月31日割当の株式分割を考慮した実質配当は5.9