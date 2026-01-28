日本和装ホールディングス [東証Ｓ] が1月28日大引け後(15:30)に業績修正を発表。25年12月期の連結経常利益を従来予想の4.4億～4.8億円→3.2億円に下方修正した。 ※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて記事を作成しています。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 売上高につきましては、卒業生(既存顧客）向けのイベントは好評でした。新規顧客について