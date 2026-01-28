¸ø¼°ÊüÁ÷¶É¡ØMLB¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡Ù¤Ï27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÊÌ¥È¥Ã¥×10Áª¼ê¤ò¸ø³«¡£º¸Íã¼êÉôÌç¥È¥Ã¥×¤Ë¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥ó³°Ìî¼ê¡¢Æ±2°Ì¤Ë¥íー¥Þ¥ó¡¦¥¢¥ó¥½¥Ëー³°Ìî¼ê¤òÁª½Ð¤·¤¿¡£µÈÅÄÀµ¾°³°Ìî¼ê¤Ï¡¢µå³¦ºÇ¹âÉ¾²Á¤Î2Áª¼ê¤È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÁè¤¦¸·¤·¤¤¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¢£DHµ¯ÍÑ¤â2ÈÖ¼ê°Ê¹ß¤« ¡ØMLB¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡Ù¤¬¡¢º£µ¨¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÊÌ¥È¥Ã¥×10¤òÈ¯É½¡£¤³¤ì¤Ï¡ÖThe