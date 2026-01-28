アイドルグループ・日向坂46の大野愛実（18）が、28日発売の『週刊少年マガジン』9号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場した。【アザーカット】しっとりとした大人の美しさも見せる大野愛実大野は東京都出身の18歳。2025年3月に日向坂46の五期生として加入し、きょう28日に発売された16thシングル「クリフハンガー」のセンターに大抜てきされている。寒さも吹き飛ぶかわいらしさを持つ大野に大接近した、ドキドキのグラビア