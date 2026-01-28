16日（金）、V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）の埼玉アザレアは、U15のチームスタッフを募集することをクラブ公式サイトで発表した。 クラブは今回の募集について「当クラブは勝利至上主義ではなく、『高校に繋げていく』『育成重視』の方針を掲げ、競技力向上とあわせて人間形成を大切にし、長期的な視点で選手の成長を支えていただくこと」と説明。 募集職種はヘッドコーチ、アシスタントコーチ、マ